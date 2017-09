Calw Für Saskia Esken wird es diesmal knapp

Kurz vor 18 Uhr hofft der Calwer CDU-Kreisvorsitzender Thomas Blenke mit Blick auf die ersten TV-Hochrechnungen auf "ein Ergebnis, das uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert". Doch dann versteinern die Mienen von Blenke und seinen Getreuen im "Löwen" in Oberhaugstett. Knapp 33 Prozent für die Union. Blenke ringt um Worte: "schockierend". Mit "35 plus X" hatte er kalkuliert. Aber mit einem so desaströsen Abschneiden habe niemand nach diesem kräftezehrenden Wahlkampf mit 12 000 Hausbesuchen gerechnet: "Ich glaub’ schon, dass wir das Ohr am Volk haben." Umso unerklärlicher ist für ihn das Abschneiden der AfD. Ihm graust’s jetzt schon vor den siegestrunkenen "feixenden AfD-Abgeordneten" am Mittwoch im Landtag. Aber der SPD gibt er auch noch eine mit. Dass sie kurz nach 18 Uhr eine Koalition mit der Union ausschließt, ist für den CDU-Kreischef "unsäglich".

Ein Kilometer weiter hätten die Grünen im Kreis ob des leichten Zugewinns ihrer Partei auf Bundesebene eigentlich Grund zur Freude. Aber vor allem der AfD-Erfolg drückt auf die Stimmung in der Kegelbahn des "Rössle". Die Grünen, meint Bundestagskandidat Andreas Kubesch, würden eh "meistens in sich gekehrt und selten euphorisch" feiern. Dafür ist man, was Koalitionen anbelangt, um so pragmatischer. Zur einzigen Alternative einer Großen Koalition sagt Kubesch: "Das ist die Kraft des Faktischen." Jamaika-Bündnis mit Union und FDP – warum auch nicht? Zuerst, sagt Rolf Linke, Kreisvorsitzender aus Freudenstadt, müsse aber ein Bundesparteitag darüber entscheiden. Aber in Baden-Württemberg, unterstreicht Kubesch, "haben wir doch schon gezeigt, dass wir’s können."

Frenetischer Jubel derweil bei der AfD-Wahlparty im Nagolder Gasthof Adler, als um Schlag 18 Uhr die erste Prognose über die Ticker geht. "Zehn Prozent plus", hatte Günther Schöttle, Vorstand des AfD-Kreisverbandes, kurz zuvor als Wunschziel genannt. Tatsächlich gewinnt die AfD den Wettstreit der "kleinen" Parteien und zieht mit "13 plus" Prozent an den Grünen, den Linken und der FDP vorbei. Und noch einmal kennt der Jubel kein Halten – als AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland vor die Presse tritt und auch im Adler auf dem riesigen Bildschirm präsent ist. "Wir werden Frau Merkel jagen und unser Land zurückholen", sagt Gauland in die Kameras.