Calw Für Radler nur Sonntagvormittag frei

Schon zwei Tage danach, am 4. Juli, gab es auf dem Brühl einen ersten Übungsabend. Wiederum nur zwei Tage später führte der Weg mit einer Bannerschleife im Gepäck zum Radfahrerverein Merklingen.

Den "Goldenen Bundespokal" für Wanderfahrten des Bundes Deutscher Radfahrer gewannen die Calwer mit Abstand im Jahr 1927 vor Phönix Köln und vielen anderen Großstadtvereinen.

Es ist nicht verwunderlich, dass die erfahrenen Altburger, deren Verein seit 1907 bestand, den benachbarten Calwern bei der Gründung assistiert hatten. Dennoch war der Start für den jungen Radfahrerklub nicht einfach. Denn als der Zusammenschluss um die Überlassung der Brühlturnhalle für einen Übungsabend bat, konnte aufgrund der Auslastung nur ein Sonntagvormittag zur Verfügung gestellt werden.

Das Gemeinderatsprotokoll der Stadt Calw hält am 25. September 1924 dazu über die von Stadtschultheiß Göhner geleitete Sitzung fest: "Vom Fußballverein Calw, Radfahrerverein und Verein christlicher junger Männer liegen Gesuche vor, um Genehmigung der Mitbenutzung der städt. Turnhalle an je einem Abend in der Woche."

Turner tragen 2800 Gulden bei

Hiergegen wandte sich der Turnverein in einer Stellungnahme, weil er die Halle an allen sechs Abenden benötige, da er von 16 auf 143 Mitglieder angewachsen sei. Er zählt also nicht erst heute mit 1826 Vereinsangehörigen als größter Verein im Sportkreis zu den besonders mitgliederstarken seiner Sparte.

Ein Mitspracherecht bei der Hallenbelegung hatte der Turnverein nach einem Vertrag von 1871, weil er 2800 Gulden zu den Baukosten von 8000 Gulden beigetragen hatte.

Der Gemeinderat hätte allerdings die Nutzung durch die Turner nach diesem Vertrag auf drei Abende beschränken können.

Nach langer und kontroverser Diskussion wurde mehrheitlich Göhners Vorschlag angenommen, "die Turnhalle dem Turnverein neben den ihm zustehenden drei Abenden in widerruflicher Weise an zwei weiteren Abenden zu überlassen, die Turnhalle dagegen am sechsten Wochenabend dem Fußballverein und dem Verein christlicher junger Männer abwechslungsweise zur Verfügung zu stellen. Am Sonntagvormittag (außerhalb des Hauptgottesdienstes) soll der Radfahrerverein die Turnhalle benützen dürfen."