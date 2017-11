Calw Für eine funktionierende Klinik

Calw-Heumaden. Den Schulterschluss mit dem OB übten Bernd Neufang und Eberhard Bantel von der Bürgerinitiative (BI) Krankenhaus Calw in dem gemeinsamen Ziel, dass es auch in Zukunft ein funktionierendes Krankenhaus geben müsse. "Egal, ob im alten Gebäude oder einem Neubau", so Neufang.

Dass das Thema Krankenhaus vielen Calwern unter den Nägeln brennt, zeigte das große Interesse an der Veranstaltung. Wolfgang Burkhardt vom Männerforum zählte rund 180 Teilnehmer und lobte das Küchenteam, dem "die wundersame Vermehrung" von 120 Portionen Kassler mit Sauerkraut gelang". In seinem geistlichen Impuls forderte Pfarrer Dieter Raschko dazu auf, dem politischen Gegner mit Respekt zu begegnen und den Versuch zu wagen "einmal in die Haut des jeweils anderen" zu schlüpfen".

Unter der Überschrift "Das Krankenhaus in Calw und die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum" gaben Neufang und Bantel einen Abriss über die Entwicklung seit 2004, als dem Oberender-Gutachten die provokante Aussage der Freien Wähler in Calw "Unser Krankenhaus – Sterben auf Raten?" sowie zahlreiche Bürgerproteste und die Gründung des Vereins "Pro Krankenhäuser Calw und Nagold" folgten. Mit der Gründung des Klinikverbunds Südwest und der Schwerpunktbildung in den Krankenhäusern Calw (Kardiologie, Neurologie) und Nagold (Bauch, Urologie) gab es eine zeitweilige Lösung. Die Einrichtung eines Linksherzkatheters in Nagold 2010 und ein Gutachten, das 2013 eine Reduzierung der Bettenzahl in Calw forderte, folgten weitere Einschnitte, die den Calwer Standort schwächten. Neufang sieht sowohl durch die gesellschaftsrechtliche Struktur der Holding wie auch durch deren Unternehmenspolitik die Interessen Calws benachteiligt. Für den Klinikverbund Südwest sei das Krankenhaus Calw ein "Zulieferer" für die in Böblingen geplante "Flugfeldklinik".