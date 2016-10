Calw Für alle eine große Herausforderung

"Wir freuen uns sehr darauf", sagt Kugler. Die Proben, die vor einem halben Jahr begonnen haben, verlaufen vielversprechend. Und was das Wichtigste ist: "Die Knaben singen es mit großer Begeisterung", wie ihr Dirigent feststellt.

Es ist das zweite Mal, dass Aurelius Sängerknaben und Musikhochschule Trossingen zusammenwirken. Schon im Sommer des Jahres 2015 präsentierten beide Frühbarockmusik in der Calwer Stadtkirche. Die ersten Verknüpfungen, so erzählt Kugler, kamen über Anton Steck zustande. Der Leiter des Barockorchesters, zugleich in Trossingen Professor für Barockvioline, war einmal Lehrer an der Musikschule Calw.

"Wir wollen uns", so Kugler weiter, "an der barocken Musizierweise orientieren", also möglichst nahe an das historische Original herankommen. Händel habe üppige Besetzungen geliebt und den ­"Messiah" immer mit Knabenchor aufgeführt. So werden Streichinstrumente mit Darmseiten und Bögen mit geringer Spannung verwendet. Dadurch wird, so der Leiter der Aurelius Sänger, der Klang leichter. Zudem wird das Werk wird in englischer Originalsprache aufgeführt.

Eine Herausforderung sind die Aufführungen auch für die Mitglieder des Barockorchesters, allesamt Studenten. Für sie ist dieses Projekt auch eine Aufgabe innerhalb ihres Studiums.

Ebenso gilt das für die Solisten, die in einem Casting unter den Studierenden ermittelt wurden. Die meisten absolvieren einen Aufbaustudiengang Alte Musik. "Der Messias" ist für sie ein komplettes Semesterprojekt.

Das Oratorium ist eines der populärsten, geistlichen Werke der Musikgeschichte für Chor, Orchester und vier Solisten. In drei Teilen wird das Leben Jesu erzählt, von der Prophezeiung aus dem Alten Testament, über sein Leben und am Ende über seine erhoffte Wiederkehr.

Weitere Informationen: Karten zwischen zwölf und 19 Euro (Schüler und Studenten drei Euro ermäßigt) gibt es in Calw bei Musik Raff, in Nagold im Rathaus-Café.