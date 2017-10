Calw Führung durch das Kloster Hirsau

Calw. Am Sonntag, 15. Oktober, laden ab 14.30 Uhr die Staatlichen Schlösser und Gärten zur Sonderführung "Mit dem Baumeister durch ›sein‹ Kloster" ein. Rudolf Weisz, ehemaliger ehemaligen baulichen Betreuer der Hirsauer Anlage, gibt Einblicke in die Klosteranlage St. Peter und Paul in Hirsau.