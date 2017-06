Calw Freies W-Lan kommt in alle Stadtteile

Das kündigte Oberbürgermeister Ralf Eggert an, als er am Montagvormittag die neuen und teilweise auch alten Sponsoren dieser Einrichtung, die es seit ziemlich genau einem Jahr gibt, begrüßte. Über das Vorgehen in den Stadtteilen werden zunächst Ortschaftsräte und Stadtteilbeiräte zu sprechen haben, sagte der OB weiter.

Derzeit wird das öffentliche, kostenlose W-Lan in den öffentlichen Gebäuden der Stadt nach und nach ausgebaut. Das sei in der Aula, der Musikschule und im Kursaal Hirsau bereits erfolgt. Nach dem Umbau soll das auch im Hermann-Hesse-Museum erfolgen. Beim Aufbau in der Innenstadt sei es in engen Seitengassen wie der Biergasse doch hin und wieder zu Problemen gekommen, erzählt Eggert. Um diese Schwierigkeiten zu beheben, hätten mehr Mikroantennen installiert werden müssen als ursprünglich geplant.

Schon von Anfang an unterstützt die Sparkasse Pforzheim Calw das Projekt. Für 2017/18 wurden zudem das Bauzentrum Kömpf, die Mineralbrunnen Teinach GmbH, das Autohaus Weeber und die ENCW Energie Calw GmbH gewonnen.