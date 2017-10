Calw Frauen durften einst Sünden vergeben

Calw-Hirsau. Der Dialog St. Aurelius in Hirsau ist dafür bekannt, dass er immer wieder illustre Gäste an den traditionsreichen Ort bringt. Am Mittwoch, 25. Oktober, ist Hubert Wolf ab 19.30 Uhr mit dem provokativen Vortrags­titel "Kollege Papst, Frau Kardinal?" zu Gast.