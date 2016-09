Calw. Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag eine 27-jährige Frau sexuell bedrängt. Er stieg laut Polizei um 23.50 Uhr über ein Fenster in ein Café am Hermann-Hesse-Platz ein und näherte sich der alleine anwesenden Frau. Als er sie körperlich massiv angriff, in den Würgegriff nahm und versuchte sie zu küssen, setzte sie sich so stark zur Wehr, dass der Angreifer schließlich von ihr abließ und flüchtete. Aufgrund der sehr guten Beschreibung konnte der Tatverdächtige von einer Streife des Polizeireviers Calw am Zentralen Omnibusbahnhof festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann war zur Tatzeit erheblich alkoholisiert und wird wegen sexueller Nötigung angezeigt. Glücklicherweise erlitt die Frau keine körperlichen Schäden.