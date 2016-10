Calw Forscher bauen ein Nest für Wanderfalken

Calw. "Eigentlich hätten wir gerne einen Platz für eine Eule eingerichtet, aber die ist im Umfeld des JFZ nicht vertreten", erklärte Andreas Buchholz, Vorsitzender des Trägervereins. Das Tier ist das Markenzeichen des JFZ. Letztendlich fiel die Entscheidung auf den Wanderfalken.

Kamera filmt Innenleben

Marcel Brasduarte befestigte die letzten Kabel für die Kamera, die das Innenleben im Nistkasten aufzeichnen soll. Auch von außen ist eine angebracht. Dann wurde das Nest für Wanderfalken vom kleinen Innenhof aus an der Fassade des JFZ bis zum Giebel hochgezogen, um am höchsten Fenster zum Dachboden hin befestigt zu werden. "Der Nistkasten sollte in mindestens zwölf Metern Höhe angebracht sein, und wir haben für die Realisierung mit Georg Vogel einen Fachkundigen zur Mitwirkung gewinnen können", berichtete Buchholz von der Kontaktaufnahme zum Naturschutzbund, um ausreichend Informationen zu erhalten.