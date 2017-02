Calw Förderung wird groß geschrieben

Die Wimbergschule freut sich über viele kleine und große Besucher, denn die Einrichtung hat als ungebundene Ganztagsschule viel zu bieten. So gibt es von Montag bis Donnerstag neben zwei verbindlichen Nachmittagen, an denen Unterricht stattfinden, zwei weitere in der Woche, an denen ein Ganztagsangebot mit Lernzeit, Schulchor, sportlichen AGs oder einer Zirkus AG in Anspruch genommen werden kann. In der Mittagspause gibt es in der Schulküche ein warmes Mittagessen oder die Möglichkeit, im Schülertreff bei Sozialarbeiter Joachim Moritz abzuschalten.

Auch wenn der Trend gegen die Schulart Werkrealschule spricht, lebt die Wimberg­schule und bietet in Klasse 10 einen mittleren Bildungsabschluss an. Individuelle Förderung wird groß geschrieben, und auch die berufliche Orientierung hat Gewicht.

Bewerbungsgespräche unter Realbedingungen

So führen etwa die Bildungspartner in Klasse 9 mit den Werkrealschülern Bewerbungsgespräche unter Realbedingungen durch, so dass die Jugendlichen direkt von den Betrieben eine Rückmeldung erhalten. Außerdem gibt es von Klasse 7 bis 10 pro Schuljahr mindestens eine Betriebspraktikumswoche sowie in Klasse 8 zusätzlich ein Sozialpraktikum im Altenheim bei unserem Bildungspartner Haus auf dem Wimberg. Neben einem Schullandheim in Klasse 7 findet in Klasse 8 oder 9 eine Studienfahrt nach England oder Berlin statt, so dass auch das Erlebnis einer gemeinsamen Klassenfahrt nicht zu kurz kommt.

Kontaktmöglichkeiten gibt es über Dagmar Iwanek im Sekretariat unter Telefon 07051/66 56 oder unter sekretariat@wimbergschule.de.