Calw Förderbescheid für Ladestationen

Die ENCW ist laut Graef führend in Deutschland. Nirgends sei die Dichte der E-Tankstellen größer.

"Wir wollten Pionier sein und haben unternehmerischen Mut bewiesen", sagte Graef am Mittwoch in den Räumen der ENCW. Inzwischen seien in Kooperation mit Lohre drei E-Autos verkauft. Die Fahrzeuge für das vor wenigen Wochen gestartete e-Carsharing (wir berichteten) sind ausgebucht, so dass weitere Autos nachbestellt werden mussten.

"Elektromobilität ist vor allem im ländlichen Raum die Zukunft der Mobilität", sagte Graef weiter. Vor allem Zweitfahrzeuge mit ihren täglichen Kurzstrecken seien dafür prädestiniert.

Der Aufbau des Netzes soll schon Mitte 2018 abgeschlossen sein. Die ENCW selbst wird bis Ende des Jahres die Parkhäuser in der Stadt Calw mit Lademöglichkeiten ausstatten.