Calw Flüchtlingsthema hat hiesige Schullandschaft erreicht

Hirsau mit zwölf Kindern

In solchen Klassen, so erläuterte das Thomas Seifert, Leiter der Abteilung Bildung bei der Stadtverwaltung, werden Kinder unterrichtet, deren Eltern kein Deutsch können. Ziel sei natürlich, diese – wenn die notwendigen Sprachkenntnisse vorhanden sind – so schnell wie möglich in den regulären Schulbetrieb zu übernehmen. Die Vorbereitungsklassen seien aber nicht ausschließlich für Flüchtlinge gedacht. Es könnte rein theoretisch ja auch sein, dass gerade eine Familie aus England ohne Deutschkenntnisse zugereist ist.

Bei den zwölf Kindern, die die Vorbereitungsklasse an der Grundschule in Hirsau besuchen werden, dürfte es sich aber zumindest überwiegend um junge Flüchtlinge handeln. An der Badstraßenschule, die im Gegensatz zu Hirsau auf diesem Gebiet reichlich Erfahrung hat, werden, so Seifert, drei solcher Klassen eingerichtet: eine mit 25 Kindern in der Grundschule, zwei mit insgesamt 35 Schülern in der fünften Jahrgangsstufe.