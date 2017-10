Calw Flotte Klänge zu frisch gezapftem Fassbier

Gute Ernte nach Hungerjahren

Eine gute Ernte nach Hungerjahren war der Grund für die Einführung des Oktoberfestes. Deshalb wurde nach der Begrüßung durch Hausdirektorin Stefanie Vollmer ein Danklied für alle guten Gaben gesungen. Die erste Gabe, das Bier, kam nach dem Fassanstich, den Pflegedienstleiter Uwe Gerold zelebrierte, gleich zum Einsatz. Mit dem Gedicht "Ozapft is" prosteten Mitarbeiter des Hauses den Feiernden zu. Bei einem kurzen Gespräch über Erntegaben, die besonders gut schmecken, wurden die Anwesenden an Genüsse erinnert und auch an Tätigkeiten beim Haltbarmachen von Nahrungsmitteln. Dann wurde es praktisch: Mitarbeiterinnen riefen zu Wettaktionen auf. Nüsse mussten mit einem Hammer aufgeklopft werden. Manche Bewohner knackten die Nuss mit einem Schlag, andere mit vielen vorsichtigen Versuchen.

Spannend wurde es beim Apfel schälen. Männer und Frauen sollten die längste Schale hervorbringen. Es zeigte sich, dass die Männer so gut schälen konnten wie die Frauen. Auch bei den Mitarbeitern kamen die Sieger von beiden Geschlechtern.