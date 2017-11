Calw Fleißige Musiker bei Jahreskonzert ausgezeichnet

Der ehemalige Stadtmusikdirektor im Ruhestand, Peter Blazicek, der 30 Jahre die Stadtkapelle geleitet hat, war als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes Calw gekommen. Er genoss es sichtlich, die Laudatio auf die zu ehrenden Blasmusiker zu halten, kennt er doch die allermeisten noch mit Namen und trägt sie noch immer als "seine" Kapelle im Herzen.

Viele Höhepunkte

Für 20 Jahre aktives Musizieren erhielten Kerstin Jahn (Klarinette) und Johannes Jahn (Posaune) die Urkunde, Anstecknadel und ein Präsent. Das Ehepaar hat sich bei der Stadtkapelle kennen und lieben gelernt und in diesem Jahr geheiratet, wie Blazicek erzählte. Die Ehrung für 40 Jahre aktives Musizieren wurde Wolfgang Hofmann (er spielt Tuba) und Iris Böhmig zuteil. "Sie ist eine ganz ausgezeichnete Klarinettistin", so Blazicek und er fragte Böhmig nach den Höhepunkten in dieser langen Zeit. "Oh, da gab es ganz viele." Und es hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, hätte sie die alle aufgezählt.