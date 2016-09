Calw Flammen faszinieren Besucher

Calw-Altburg. Es hat seine Zeit gedauert, bis die Hitze des beim Fackelfest der Altburger Feuerwehr in Brand gesetzten Holzstapels die sommerlichen Temperaturen übertroffen hatte. Bereits vorher hatten sich zahlreiche Besucher bei der Schwarzwaldhalle eingefunden, um den Fackelzug zu erwarten. Auch in diesem Jahr kam diese traditionelle Veranstaltung am Ferienende ausgezeichnet an.