Calw Filou begrüßt Kinder

Fröhlich abgezogen

Bruder Fidelius, eine Handpuppe aus dem Religionsunterricht, kündigte eine besondere Überraschung an. Alle warteten ganz gespannt. Groß war die Freude, als Clown Filou (Klinikclown Felicitas Jahn) – die vierte Klasse hatte ihn mit einem Lied herbei gesungen – in der Kirche auftauchte. Er brachte Kinder und Eltern schnell zum Lachen, als er seinen alten Koffer auspackte. Was kam da alles zum Vorschein.

Das Wichtigste war eine bunte Schultüte, unter anderem bestückt mit einem lachenden und einem traurigen Smiley, der Freude sowie Ängste am ersten Schultag symbolisierte. Zum Glück kam am Ende noch eine Figur aus der Tüte; ein Kind geborgen in Gottes Hand zeigte den großen und kleinen Gottesdienstbesuchern, dass kein Mensch auf seinen Lebenswegen alleine ist.