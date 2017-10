Calw Feuerwehr hilft Kinobesuchern

Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf (Inger Nilsson) wohnt mit ihrem Affen Herr Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel in der Villa Kunterbunt. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Tommy und Annika erlebt sie allerhand Abenteuer, muss sich gegen Banditen zur Wehr setzen, die hinter ihrem Goldschatz her sind und sich Fräulein Prüsselius vom Leib halten, die sie in ein Heim stecken will.

Ab 17.30 Uhr gibt es unter dem Titel "Lebenshilfe Calw – die Zeitreise" einen Rückblick auf die Jubiläumsfeier im März. Es folgt der Film "Die Kunst, sich die Schuhe zu binden". Alex (Sverrir Gudnason) betreut eine Behindertengruppe und meldet sie bei "Schweden sucht den Superstar" an. Er hat zwar eine hohe Meinung von sich selbst, doch die Realität sieht leider anders aus: Er ist arbeitslos und seine Beziehung zu Lisa (Cecilia Forss) steht kurz vor dem Ende. Der einzige Job, den ihm das Arbeitsamt anbietet, ist ein Betreuerposten in einem Heim für geistig behinderte Menschen. Widerwillig nimmt er die Stelle an, lernt jedoch dann durch die gemeinsame Arbeit zu schätzen, dass jeder Mensch Talente hat, die es wert sind, gefördert zu werden. Entschlossen, ihnen einen Auftritt zu ermöglichen, meldet er eine Gruppe seiner Schützlinge zu einer Casting-Show an.

Es handelt sich um eine wahre Geschichte, inspiriert vom Ensemble des Behinderten-Theaters "Glada Hudik", das 1996 vom damaligen Betreuer Pär Johansson gegründet wurde. der Film unter der Regie von Lena Koppel war der Sommerhit im schwedischen Kino 2011.