Calw "Feuerprobe" mit glühender Pfanne

Alafenisch wurde 1948 als Sohn eines Beduinenscheichs in der Negev-Wüste geboren. Als Kind hütete er die Kamele seines Vaters. Nach dem Abitur in Nazareth studierte er Ethnologie, Soziologie und Psychologie in Heidelberg. Seit Langem beschäftigt er sich mit der orientalischen Erzählkunst, die er von seiner Mutter erlernt hat. Alafenisch lebt heute in Heidelberg.