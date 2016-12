Calw Festliche Musik zum Advent

Als Solistin wird die aus Calw stammende und hier bestens bekannte Querflötistin Eva Dietzfelbinger auftreten.

Anlässlich des 100. Todesjahres Max Regers wird außerdem eine Suite mit Musik des großen spätromantischen Komponisten zu hören sein, darunter das berühmte Lyrische Andante. Schließlich wird dann Musik aus dem Messias von Georg Friedrich Händel auf Weihnachten einstimmen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Heumaden, die Sonntagsmatinee am 18. Dezember um 12 Uhr in der Marienkapelle Hirsau. Karten gibt es zum Preis von 14 und sieben Euro (ermäßigt) an der Abendkasse.