Calw Feinstaub-Alarm? Nicht in Hesse-Stadt

Dazu seien aufwendige Untersuchungen nötig, die üblicherweise erst zur Debatte stünden, wenn andere Schadstoffe in bestimmter Konzentration nachgewiesen würden: Stickstoffoxide; chemische Verbindungen, die bei Verbrennungsprozessen unter anderem in Motoren entstehen.

Um die Konzentration dieser Stickstoffoxide zu messen, sei von Mitte Januar bis Mitte Mai ein Kunststoffröhrchen am Fahrbahnrand der Bischofstraße befestigt worden. Anhand der Ablagerung aus der Luft in diesem Röhrchen habe ein Fachbüro dann den Jahresdurchschnitt der Belastung errechnet.

Das Ergebnis: In Calw wurden im Durchschnitt 38 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nachgewiesen. Der Grenzwert, der nicht überschritten werden sollte, um die Gesundheit nicht zu gefährden, liegt bei 40 Mikrogramm. Eine Abweichung, die auf den ersten Blick gering zu sein scheint. Gefährlich gering. Doch dieser Schein trügt, erklärt OB Eggert.

Wetterlage während Herbst, Winter und Frühjahr wirkt sich auf Messwerte aus

Denn bei jenem Messergebnis müsse auch der Zeitraum berücksichtig werden, in dem gemessen wurde.

So zeigen beispielsweise Erfahrungen aus der Landehauptstadt, das vor allem im Zeitraum zwischen Herbst und Frühjahr die Schadstoffbelastungen am höchsten sind. Aktuell gibt die Stadt Stuttgart auf ihrer Homepage eine Spanne zwischen dem 15. Oktober 2016 und dem 15. April 2017 an.

Hintergrund sind so genannte Inversionswetterlagen, die vor allem in diesen Jahreszeiten auftreten. Bei diesen Wetterlagen sind, anders als sonst üblich, höher gelegene Luftschichten wärmer als jene in Bodennähe. Diese Umkehr sorgt dafür, dass die verschiedenen Luftschichten sich nicht vermischen können; Feinstaub und Stickstoffoxide bleiben somit wie unter einer Glashaube und entweichen nur langsam. Die Belastung der Luft steigt durch die größer werdende Konzentration der Stoffe.

Dass die in Calw gemessenen Werte vor allem während der Hauptzeit solcher Wetterlagen erhoben und dann auf das Jahr hochgerechnet wurden, sei deshalb ein starker Hinweis darauf, dass die tatsächliche durchschnittliche Belastung übers Jahr weit geringer sei, erläutert Eggert.