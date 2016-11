Calw Feigl ist der richtige Dreh wichtig

Doch die Schraube bekam während der Sitzung am Donnerstagabend noch eine weitere Bedeutung. Das Gremium musste nämlich ganz ordentlich an der Gebührenschraube für Wasser und Abwasser drehen. Dies hatte die Neukalkulation für das Jahr 2017 ergeben. Noch vor einem Jahr war die Gebühr für Frischwasser deutlich ge- senkt worden. Doch jetzt hat sich eine neue Situation ergeben.

"Die Neukalkulation erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde im Jahr 2017 für Investitionen im Bereich der Kläranlage einen Zuschussantrag stellen wird. Eine nicht kostendeckende Gebühr würde sich dabei nachteilig auf die Höhe auswirken", erläuterte Kämmerin Renate Meier. Die Sanierungsmaßnahme werde die Gemeinde rund eine Million Euro kosten. Der Zuschuss bringe immerhin 5,5 Prozentpunkte, was in Geld ausgedrückt 55 000 Euro ausmacht. "Wir machen dabei keinen Gewinn, sondern streben nur eine 100-prozentige Kostendeckung an", unterstrich der Schultes.

Zuschuss mitnehmen

"Unter diesen Umständen sollten wir den Zuschuss mitnehmen", meinte auch Gemeinderat Holzäpfel.

Die Abstimmung für die Anhebung der Frischwassergebühren um zwölf Cent pro Kubikmeter erfolgte einstimmig. Bei der Abwassergebühr war dann nur eine Anhebung um einen Cent pro Kubikmeter nötig.

"So ergibt sich für den Gebührenzahler eine Mehrbelastung von 0,13 Euro pro Kubikmeter. Die Kosten für Wasser und Schmutzwasser für einen Vierpersonenhaushalt erhöhen sich somit um 1,50 Euro im Monat beziehungsweise rund 18 Euro im Jahr", resümierte die Kämmerin.