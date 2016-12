Calw Feierlicher Beitrag zum Abschluss der Weihnachtszeit

Viele freuen sich

Aus diesen oder aus weiteren Gründen freuen sich viele Musikfreunde auf die geistliche Abendmusik am Abend des Dreikönigstages in der Hirsauer Aureliuskirche. Ihre Erwartung wird auch in diesem Jahr nicht enttäuscht werden, denn auch am 6. Januar 2017 leistet dieses Konzert, das aus dem Kulturleben der Stadt Calw und der Region in den ersten Tagen eines neuen Jahres nicht mehr wegzudenken ist, seinen feierlichen Beitrag zum Beschluss der Weihnachtszeit.

In diesem Jahr wurde dazu die aus Kanada stammende und seit acht Jahren in Baden-Württemberg lebende Sopranistin Marnie Reckenberg verpflichtet, die in der Region Stuttgart nicht nur im SWR-Vokalensemble und mit der "Gaechinger Cantorey" zu erleben ist, sondern auch bei Oratorien-Aufführungen als Solistin auftritt.