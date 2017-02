Calw Faustballer hoffen auf positives Votum

Oder genauer der Gemeinderat der Stadt. In seiner Sitzung am morgigen Donnerstag soll dieses Gremium nämlich darüber entscheiden, ob dem Antrag des TSV Calw auf finanzielle Förderung und auch auf sonstige Unterstützung entsprochen wird. "Ohne Hilfen von Seiten der Stadt könnten wir dieses Ereignis nicht stemmen", so Faustball-Abteilungsleiter Thomas Stoll im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gutes Verhältnis

Stoll pflegt ein sehr gutes Verhältnis zum Präsidenten der Deutschen Faustball-Liga (DFBL), Ulrich Meiners. Nachdem Deutschland in diesem Jahr wieder an der Reihe ist, die Europameisterschaft (EM) auszurichten, und die Faustballer in den Reihen des TSV bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Frauen im Jahr 2011 und bei der Herren-DM zwei Jahre zuvor unter Beweis gestellt hatten, dass sie solche Großereignisse organisieren können, klopfte Meiners bei Stoll an. Und dieser sagte bedingt "Ja".