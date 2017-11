Calw Farbenfrohe Figuren im Pausenhof

Calw. Jetzt wurden in der Schule die ersten der insgesamt 25 Figuren, die Mädchen und Jungen aus Deutschland, Syrien und Afghanistan kreierten, aufgestellt. Nicht ohne Stolz präsentierte ein Teil der Teilnehmer die Skulpturen, die nach ihren eigenen Umrissen auf Holzplatten entstanden. Nach dem Aussägen der aufgemalten Figuren bemalten die Kinder diese nach eigenen Vorstellungen.

Sozialer Aspekt

Farbenfrohe Kinderbildnisse aus dem Projekt unter dem von Künstlerin Doris Stamm kreierten Motto "Hand in Hand in eine Welt" stehen außerdem am Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße. Ermöglicht haben das Projekt nicht nur zwei Künstler, neben Stamm noch Lothar Hudy. Gefördert hat diese außerschulische Jugendbildung zudem der Verein ObenAuf. "Bei unserer Unterstützung spielt auch der soziale Aspekt eine große Rolle, mit dem die Kunst- und Musikangebote einher gehen", machte Geschäftsführer Dieter Haag deutlich. Wie berichtet hatte er beim Nordschwarzwaldtag zusammen mit Kollege Hans Peter Häusser das Projekt auch tatkräftig mitgestaltet.