Calw Falscher Kettenbrief macht wieder die Runde

Das gefakte Schreiben ist seinerzeit unter anderem ans Maria von Linden-Gymnasium in Stammheim weitergeleitet worden. Die aufmerksame Sekretärin Christiane nahm aber mit dem Klinikum in Tulln Kontakt auf, weil ihr die Sache komisch vorkam. Wie von ihr erwartet, hat sie bei diesem Anruf erfahren, dass es den kranken Jungen in dem Klinikum gar nicht gibt (wir berichteten).

Dass man im Landesklinikum Donauregion Tulln in Österreich der Verzweiflung nahe ist, stand in unserer Zeitung nachzulesen, als es um das erste Auftauchen des Briefes in der Region ging. In dem Krankenhaus seien bis zu zwei Mitarbeiter beschäftigt, um die Flut der Schreiben zu öffnen. An Spitzentagen sollen dort bis 100 Sendungen angekommen sein. So lange aber Geld keine Rolle spiele, seien Kettenbriefe nicht strafbar.