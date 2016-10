Calw-Altburg. Der Seniorenausflug der evangelischen Kirchengemeinde Altburg führt am Donnerstag, 20. Oktober, in den Schwarzwald. Zunächst fährt man nach Alpirsbach, wo die Alpirsbacher Klosterbrauerei besucht wird. Die Ausflügler nehmen dort an einer Führung durch das Brauereimuseum mit dem historischen Sudhaus teil. Zum Abschluss darf natürlich eine kleine Bierverkostung nicht fehlen. Außerdem erhält jeder Teilnehmer ein Erinnerungsgeschenk aus dem Brau-Laden. Zum Mittagessen werden die Senioren in der Brauereigaststätte Löwen-Post erwartet. Nach der Mittagspause wird die Schwarzwald-Rundfahrt fortgesetzt. Es geht durch das wildromantische Kinzigtal. In einem netten Café wird eine Kaffeepause einlegen, bevor dann die Heimfahrt angetreten wird. Die Rückkehr in Altburg ist gegen 20 Uhr geplant. Vier Haltestellen fährt der Bus an: Altburg Bushaltestelle Lamm 8.45 Uhr, Speßhardt Bushaltestelle 8.50 Uhr, Weltenschwann Bushaltestelle 8.50 Uhr, Oberreichenbach Gasthaus Hirsch 8.55 Uhr. Anmeldungen nimmt das evangelischen Pfarramt Altburg unter der Telefonnummer 07051/5 01 85 entgegen.