Calw Fackelfest mit Hintergedanken

Die Grundausbildung ist der erste Schritt, das Feuerwehr-handwerk zu erlernen. Beim Fackelfest in Altburg können Interessierte den möglicherweise eigenen zukünftigen Spind besichtigen und sich über die zeitgemäße Ausrüstung informieren. Die Feuerwehr, die ansonsten oft abseits der Wahrnehmung arbeitet, möchte die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit den Gästen nutzen. Nicht wenige der aktiven Löschkräfte hatten ihren ersten Kontakt mit der Feuerwehr beim Fackelfest.

Die diesjährige Feuerwehrhocketse wird mit dem 25-jährigen Dienstjubiläum des Löschgruppenfahrzeugs LF 8/6 und dem 35. Geburtstag des Löschgruppenfahrzeugs LF 16 in Form einer Fahrzeugpräsentation verbunden. Das Fackelfest beginnt mit dem Verkauf der Fackeln ab 19 Uhr am Postbrunnen in Altburg. Um 19.30 Uhr startet der Fackelzug durch den Ortskern zur Schwarzwaldhalle, wo nach Eintreffen aller Teilnehmer der aufgeschichtete Holzstoß entzündet wird.