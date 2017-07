Calw Fachkräfte fürArchive undBibliotheken

Auf lebenslanges Lernen einlassen

"Die Arbeitswelt steht nicht still und hat ihre Anforderungen, in denen sie sich erfolgreich durchsetzen können, wenn sie sich auf lebenslanges Lernen einlassen", sagte Füssinger und nahm die Feier zum Anlass, allen an der Ausbildung Beteiligten zu danken.

"Das Ergebnis zeigt, dass die Absolventen sehr gut vorbereitet wurden", attestierte der Schulleiter den Lehrern und Ausbildern. Sie hätten den Absolventen das Fachwissen fundiert vermittelt.

Schließlich zeichnete Füssinger 69 Prozent der Prüfungsteilnehmer für besondere Leistungen aus. Während 38 Absolventen mit einem Preis bedacht wurden, erhielten weitere 26 eine Belobigung.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,1 war Lea Plü­macher, die in der Gemeindebibliothek Sandhausen ihre Ausbildung bestritt, Jahrgangsbeste. Dieses Ergebnis belohnte die HGS mit einem Pokal.