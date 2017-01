Calw "Exzellenz der Bläserjugend" lässt Publikum staunen

Dirigent vorgestellt

Als Gastgeber fungierte die Jugend des Musikvereins Stammheim, der, so Vorsitzender Albrecht Härdter, in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen feiert. Nicht entgehen ließ sich der CDU-Politiker Hans-Joachim Fuchtel in seiner Funktion als Vorsitzender des Blasmusik Kreisverbandes Calw das Konzert. Er nutzte den Anlass, für das Musizieren im Verein Werbung zu machen und betonte, dass der Einstieg nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für jüngere und ältere Erwachsene möglich und lohnend sei.

Den Dirigenten des Orchesters stellte Fuchtel den rund 300 Zuhörern in einem unterhaltsamen und informativen Interview vor. Marvin Stutz (Jahrgang 1992) stammt aus Bad Liebenzell und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Schlagzeugspiel. Schon früh war er in verschiedensten Formationen wie Big Band, Sinfonieorchester und Musikverein aktiv. Derzeit steht Stutz vor dem Abschluss seines Musikstudiums für Lehramt, in dessen Verlauf er neben der Percussion auch seine Leidenschaft fürs Dirigieren entdeckte.