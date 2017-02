Calw Europameisterschaft kann ausgerichtet werden

Calw. Die Stadt macht mit, die Faustball-Europameisterschaft kann also vom 23. bis 25. August in Calw stattfinden. Mit 20 Ja-Stimmen sprach sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend bei zwei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen dafür aus, dass die Faustball-Abteilung des TSV Calw den gewünschten Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro bekommt. Wobei nur die Hälfte in Geld ausbezahlt wird, die andere wird durch sachwerte Leistungen abgedeckt.