Calw Es ZiSCHT wieder an Schulen

Erstmals werden sich die Schüler nicht nur täglich mit der Print-Ausgabe des Schwarzwälder Boten beschäftigen, sondern sie bekommen auch einen ePaper-Zugang. Darüber hinaus werden sie recherchieren, fotografieren und schreiben. Bilder und Texte werden während des Projektzeitraums bis 2. Dezember in unserer Zeitung veröffentlicht.

Die Zeitung sei "Lotse im Mediendschungel", sagte PROMEDIA-Geschäftsführerin Petra Wolff und hebe sich von den Sozialen Medien ab. Alfred Verstl, stellvertretender Kreisredaktionsleiter, zeigte, wie die Zusammenarbeit mit der Redaktion während des Projekts funktioniert. Der Schwarzwälder-Bote-Mitarbeiter Bodo Schnekenburger gab Tipps für den richtigen Umgang mit der Kamera.

Themen für die Schüler bieten auch die Projektpartner an. Monika Helber von der ENCW nannte die Elektromobilität und erneuerbare Energien. In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank, so Sarah Niethammer, bieten sich Bankausbildung, "Junges Konto" und der Internationale Wettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken an.