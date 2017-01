Calw "Es zeigt, dass Sie gerne bei uns arbeiten"

Die beständig hohe Zahl an Dienstjubiläen sei auch für ein so großes Haus wie die Sparkasse Pforzheim Calw sehr beachtlich, stellte der Sparkassenchef fest. "Es ist das Gesamtpaket, das stimmig ist", zeigte sich Stephan Scholl überzeugt und fügte hinzu, schließlich sei die Sparkasse als Arbeitgeber auch beliebt, "weil wir uns ein ganz klein wenig um das kümmern, was drumrum ist". Vor allem das Gesundheitsmanagement des Hauses hob Scholl hervor.

Einmal mehr appellierte der Vorstandsvorsitzende aber auch an die Veränderungsbereitschaft seiner Mitarbeiter. An die 17 anwesenden Neuruheständler gewandt meinte Scholl, sie könnten jetzt mehr Zeit für Familie, Urlaub, Hobbies und Ehrenämter verwenden.

Die Personalratsvorsitzende Edith Anselment charakterisierte die langjährigen Kollegen mit treffenden Substantiven wie Erfahrung, Loyalität, Leistung, Motivation, Wissen, Engagement und Begeisterung. "Die Sparkasse kann stolz auf Sie sein", meinte sie.

Dann ergriff der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans Neuweiler spontan das Wort, um einen weiteren Jubilar zu ehren: Stephan Scholl. Der Vorstandsvorsitzende hatte sein eigenes 25-jähriges Sparkassenjubiläum bei seiner Festansprache zuvor geflissentlich unerwähnt gelassen.

Nach 50 Jahren bei der Sparkasse wurde Edgar Schwarz (Nagold) als "Star des Abends" in den Ruhestand verabschiedet. Zu jedem Jubilar oder Pensionär wusste der Sparkassenchef etwas anzumerken.

So wirkte die von der Sparkassen-Bigband – "eine tolle Truppe" – umrahmte festliche Veranstaltung trotz der Menge an Geehrten durchaus persönlich.

40 Jahre Sparkasse feierten: Manfred Aydt, Heidrun Bauer, Edwin Becker, Peter Hahn, Irmgard Hehr, Reiner Muhr, Helga Pleschka, Renate Bauer, Andrea Knauss, Marliese Merten,

40 Jahre Sparkassenorganisation: Wolfgang Bernhard.

40 Jahre öffentlicher Dienst und Verabschiedung: Gunnar Altendorf.

25 Jahre Sparkasse: Janet Mörmann, Michael Müller, Bettina Ochs, Elke Rapp, Monika Richter-Bischoff, Uta Volz, Reimund Ruff, Anja Eisele, Martina Hecht, Birgit Koch, Sigrid Schneider, Stephan Scholl, Andrea Wagner, Norbert Weber, Inge Teply, Markus Dippel, Anja Gerhardt, Monika Malkowski, Gülten Öncü, Snjezana Rühle, Susanne Schmidt, Nicole Seifried, Judith Siegl, Matthias Stede, Christoph Augenstein, Martina Berenz, Alexander Dippold, Mathias Dürrler, Nicole Erker, Bernd Feiler, Birgit Frei, Heike Gegenheimer, Jürgen Gerschwitz, Andreas Grimm, Nicole Grum, Christina Kappus, Heike Kirschner, Melanie Liebau, Monika Mauch, Attila Mizsak, Astrid Niederl, Sybille Owczarek, Holger Pfau, Jacqueline Redinger, Stephanie Reuke, Simon Roller, Monika Roth, Markus Schaich, Prisca Sebastian, Christiane Weber, Andreas Weiler, Markus Ziegler, Elke Rentschler, Doris Bahr, Tanja Günthner, Ralf Heinrich, Silke Kaiser, Eva-Maria Kübler, Diane Land, Petra Lehmann, Simone Lehmann, Stefan Lörcher, Silke Pfitzenmaier, Stefan Rentschler, Sandra Renz, Michaela Taxis, Katja Tubach, Sascha Vogel, Leyla Duran-Schneider, Anette Kolb, Ulrich Kumm, Hendrik Müller, Siglinde Pielert, Andreas Schühle, Elisabeth Greule, Michaela Fränkle und Heidemarie Rieger.

25 Jahre Sparkassenorganisation: Jürgen Lauinger und Ralf Bohn;

25 Jahre öffentlicher Dienst: Wolfgang Kirr, Thomas Fribolin.