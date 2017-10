Calw "Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel"

"Wir rechnen mit einer Dauer dieser Verfahren dann bis zum Jahresende 2018", so Projektleiter Reusch weiter. Baubeginn könnte so unter Umständen schon Anfang 2019 sein, Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gesundheitscampus schließlich im Laufe des Jahres 2020 – wobei noch offen sei, ob alles zusammen fertig werde, oder man "nach und nach" die verschiedenen Funktionsbereiche ihrer Bestimmung übergeben könnte. "Wir sind da offen", so Landrat Riegger. "Ja schneller auch einzelne Teile zur Nutzung zur Verfügung stehen, desto besser."