Calw "Es gehört eine gewisse Sozialkompetenz dazu, sich bereit zu erklären"

Bereits zum vierten Mal wurde solch eine Typisierung im Calwer Berufsschulzentrum organisiert. Eine Schülerin regte die erste Aktion an, weil eine Bekannte von ihr Jahre zuvor an Leukämie erkrankte. Mittlerweile dürften rund 2000 potenzielle Spender zusammengekommen sein, schätzt Lehrer Rolf Schaich, der inzwischen für die Organisation der Termine verantwortlich ist. Allein bei der Typisierung im Februar seien es 449 Personen gewesen, die sich getreu dem Motto der DKMS "Mund auf, Stäbchen rein – Spender sein", in die Kartei aufnehmen ließen. Gestern fanden sich in einer "Nachzügleraktion" Schüler ein, die im Februar in ihren Praxisphasen waren und darum nicht an der Typisierung teilnehmen konnten.

Blut muss gesund sein

Mindestens 17 Jahre alt müssen die potenziellen Spender sein und sie dürfen nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen. Natürlich muss auch gewährleistet sein, dass die Stammzellen aus dem Blut des Spenders gesund sind. Ist das der Fall, nimmt die DKMS die Person in die Kartei auf. Dann kann es jederzeit so weit sein: Das Telefon klingelt und man wird aufgefordert, schnellstmöglich zum Arzt zu gehen, um sich Blut abnehmen zu lassen. Bestätigt sich dann, dass die Stammzellen des Spenders mit denen der erkrankten Person zusammenpassen, wird aus einem Calwer Berufsschüler schon auch mal ein echter Lebensretter.