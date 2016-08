Calw Erste Hilfe ist eigentlich kinderleicht

Calw. Beim Welt-Erste-Hilfe-Tag am Samstag, 10. September, will der Kreisverband Calw des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit einer Aktion dies unterstreichen. Am Unteren Ledereck wird Interessierten ab 10 Uhr die Möglichkeit geboten, die eigenen Kenntnisse zu überprüfen oder aufzufrischen. "Selbst Kinder können Erste Hilfe lernen", betont Kreisausbildungsleiterin Denise Zimmerer.

Deshalb steht das Ganze unter dem Motto "Kinder helfen Kindern – Erste Hilfe leicht gemacht".

Keine unlösbaren Aufgaben