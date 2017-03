Calw Erste Flüchtlingsheime werden zugemacht

Auch in Gechingen, wo ein ehemaliges Gasthaus als Flüchtlingsheim dient, denkt man über eine Schließung nach. Nächste Woche soll dies Thema im Gemeinderat sein. In Schömberg, wo 65 Plätze vorgehalten wurden, ist das Heim völlig leer. In Neubulach sind 32 von 104 Plätzen belegt, in Wildberg ist nur eine der drei Unterkünfte voll. Auch in Calw steht ein Heim zur Debatte. Für das neue Haus auf dem Wimberg kommt eine Nutzung für die benachbarten Schulen in Betracht.

Die freigewordenen Plätze sollen teilweise für eine Anschlussunterbringung genutzt werden. Hintergrund: Nach zweijährigem Aufenthalt in Deutschland oder nach einem abgeschlossenen Asylverfahren steht den Flüchtlingen mehr als die heute geltende Norm von sieben Quadratmetern Wohnraum zu. Die neuen Flüchtlingsheime – wie in Wildberg – wurden so gebaut, dass aus zwei Zimmern mit Mehrfachbelegung ohne große Umbauten ein Wohnraum mit Küche und Nasszelle für eine Person entstehen kann. Weiser appelliert zugleich an die Kommunen, "auf die freien Kapazitäten des Kreises zurückzugreifen, bevor man selbst neue schafft".

Eines weiß der erfahrene Sozialdezernent aber auch: "Es ist eine Gratwanderung." Es gebe viele politische Unwägbarkeiten – wie der Flüchtlingsdeal mit der Türkei oder die Entwicklungen in Nordafrika, die alle Konzepte wieder zunichte machen könnten.

"Wir sollten uns deshalb nicht ganz entblößen", rät Weiser zur Vorsicht, "wenn es wieder anziehen sollte, hätten wir die Räumlichkeiten da."