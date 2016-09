Calw Erst im Jahr 1956 geistlich wieder belebt

Dunkler Innenraum

Im dunklen Innenraum der heute katholischen Kirche zeichnete Fleisch den Lebensweg des Heiligen Aurelius von Riditio (circa 400 bis 475 n. Chr.), Bischof von Armenien, nach. Er gab den Zuhörern einen Einblick, wie die Gebeine als Reliquien über Mailand, Vercelli und Nazarius in den "Nigra Silva", den Schwarzwald, also nach Hirsau kamen und Aurelius (der Goldene) zum Namensgeber sowie Patron des 838 geweihten ersten Klosters wurde. Detailreich erzählte Fleisch von den Verbindungen der Grafen von Calw zu den Päpsten ihrer Zeit und ihrem Einfluss. Er zeigte die politische und gesellschaftliche Macht der Hirsauer Klöster in ihrer Blütezeit und den Niedergang auf. Endgültig dem Verfall preisgegeben wurden die Anlagen Ende des 15. Jahrhunderts. Die Reliquien des Heiligen Aurelius gingen danach erneut auf Reisen und fanden unter anderem in der Hechinger Schlosskapelle sowie später im Kloster Zwiefalten Heimat. Die Rückführung nach Hirsau erfolgte 1956, als die über Jahrhunderte säkularisierte Klosterkirche, die zwischenzeitlich Scheune, Stall, Lager, Truppenquartier, Festsaal und Turnhalle war, als katholische Pfarrkirche St. Aurelius geistlich neu belebt wurde.

Passend zum Motto