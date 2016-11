Calw Erneut voll ins Schwarze getroffen

Calw-Stammheim. Das Foyer des Maria von Linden-Gymnasiums war bis auf den letzten Platz mit erwartungsfrohen Zuschauern besetzt. Und sie wurden für ihr Kommen mehr als belohnt. Im Gegensatz zu einem Konzert in der Gemeindehalle, wo zwischen Publikum im Saal und Kapelle auf der Bühne doch eine gewisse Distanz herrscht, sind sich im Rund des Forums am Stammheimer Gymnasium die Akteure und ihr Publikum ganz nah, was eine andere, besondere Atmosphäre schafft. Kurzweilig und unterhaltend – so war in der Ankündigung zu lesen, und man darf absolut das Attribut "überraschend" anfügen.

Exzentrischer Maestro

Dass die Trachten- wie auch die Jugendkapelle des Musikverein Stammheim im Wortsinne ausgezeichnete Ensembles sind, ist bekannt. Dass sie auch überaus kreativ das humoristische Potential in ihren Reihen in überraschende Einlagen umsetzen können, war am Sonntag zu erleben. So war das "Luftpumpen-Orchester" unter der Leitung des exzentrischen Maestros Matthias Auch, das theatralisch von Vangelis‘ Kolumbus-Hymne begleitet über die Treppen des Forums einmarschierte, ein bejubeltes Highlight.