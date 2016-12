Calw Erlös fließt an Klinikclowns

Der Heumadener Kinderkleiderbasar wurde vor 25 Jahren als erster in der Region gegründet. Inzwischen gibt es solche Teams auch in anderen Gemeinden. Neben Kinder- kleidern bieten die Heumadener gut erhaltene Spielsachen, Schwangerschaftskleidung und Kinderwagen an. "Die Verwendung dieser Sachen ist nachhaltig, schont den Geldbeutel und die Ressourcen", hebt Becker hervor. Die Verkaufsaktionen bringen allen Beteiligten etwas. Die anbietenden Mütter bekommen Geld für ihre gebrauchten Artikel, die Käufer können äußerst günstig gut erhaltene Kinderkleidung und schönes Spielzeug erwerben. "Wir laden interessierte Frauen gerne dazu ein, bei uns mitzumachen", so Waidelich.