Calw Erlacher Höhe öffnet Erfrierungsschutz

Calw - Die kalte Jahreszeit bringt jedes Jahr Gefahren für Leib und Leben wohnungsloser Menschen mit sich, die nicht unterschätzt werden dürfen. In vergangenen Wintern waren gerade in besonders kalten Nächten immer wieder Erfrierungsopfer bis hin zum Kältetod zu beklagen. Im Landkreis Calw bietet die Erlacher Höhe in den Wintermonaten Menschen ohne Unterkunft eine Notübernachtungsmöglichkeit an. Der Zugang zu dieser Hilfe ist ab dem 1. November täglich von 8 bis 23 Uhr möglich. Unter der Telefonnummer 07051/1 63 89 14 kann die Erlacher Höhe während dieser Zeit erreicht werden.