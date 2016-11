Calw Erinnerungen noch lebendig

Man traf sich deswegen in einem provisorischen Gebäude, der "Baracke". Von den Gründern lebt inzwischen niemand mehr. Früher in Heumaden tätige Pfarrer übermittelten jedoch brieflich ihre Grüße zur Feier. Gekommen war Pfarrer Klaus Kucht, der als junger Diakon von 1980 bis 1987 in Heumaden mitgearbeitet hat. Für ihn und die Teilnehmer des Seniorenkreises war es eine Freude, sich nach so vielen Jahren wieder zu begegnen. Als ehemalige Ehrenamtliche wurde Hedel Wilczek begrüßt.

Leuchtende Augen

Erinnert wurde an viele Erlebnisse, Feste und Faschingsfeiern. "Was haben wir da alles gemacht!", hieß es immer wieder. An den leuchtenden Augen konnte man sehen, wie lebendig die Erinnerungen noch heute sind.