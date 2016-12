Calw Erinnerung an die Wesenszüge Hesses

Sich anhand bisher unveröffentlichter Dokumente an Wesenszüge Hesses zu erinnern oder sie vielleicht gar erst zu entdecken war das Anliegen von Felicitas Günther, Leiterin der städtischen Museen in Calw. Ganz bewusst hatte sie den etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt der Veranstaltung "Zeitkapsel 39" am Samstagvormittag gewählt, denn just am 10. Dezember jährte sich die Verleihung des Literaturnobelpreises an Hermann Hesse zum 70. Mal. Auch der Ort der Jubiläumsveranstaltung inmitten der Ausstellung "Wert des Alters" in den Räumlichkeiten des Hesse-Museums war wohldurchdacht, hatte der Schriftsteller seine Auszeichnung doch in jener Zeitspanne verliehen bekommen.

Sofia Flesch Baldin und Jan Bürger beeindrucken durch ihren Vortrag

In Jan Bürger, Leiter des Siegfried-Unseld-Archivs in Marbach, und Sofia Flesch Baldin, professionelle Sprechkünstlerin und Rundfunksprecherin, hatte die Kulturwissenschaftlerin versierte Partner für diese vielversprechende Präsentation gefunden. Hesses Spuren in den Hinterlassenschaften der Verleger Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld näher zu beleuchten, insbesondere ihn als Literaturpolitiker zu zeigen, gelang den beiden Vortragenden in eindrücklicher, bisweilen nahezu bewegender Weise. Mit teils sehr persönlichen Aufzeichnungen wie Tagebucheinträgen, Briefen oder Telegrammen offenbarten sie bisher weitgehend unbekannte menschliche Züge des großen Literaten.