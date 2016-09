Calw Ergänzungsangebote als Erfolgsfaktor

Kreis Calw. Die Stiftung hat in diesem Atlas die Weiterbildungslandschaft in Deutschland betrachtet und nach Kriterien wie Weiterbildungsteilnahme, Potenzialausschöpfung, und Weiterbildungsangebot bewertet. Beispielsweise haben in Deutschland 12,3 Prozent und in Baden-Württemberg 14,8 Prozent der Menschen über 25 Jahre an mindestens einer Weiterbildung im Jahr teilgenommen.

Im Kreis Calw wird dieser Anteil mit 18,2 Prozent deutlich übertroffen und ist damit Spitzenreiter im Land. Dies ging aus einem Gespräch mit Vertretern der Volkshochschulen Nagold und Calw sowie der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald, bei dem auch Frank Wiehe, Erster Landesbeamter im Landkreis Calw, anwesend war, hervor.

"Was aus der Studie auch hervor geht ist, dass das Angebot auch Nachfrage schafft", sagt Angela Anding, Leiterin und Geschäftsführerin der Volkshochschule Nagold. Sie verweist auch auf das sehr gute Ergebnis hinsichtlich der sogenannten Potenzialausschöpfung. Diese gibt Auskunft darüber, was die jeweilige Region aus ihren Möglichkeiten hinsichtlich der Sozial-, Wirtschafts- und Infrastruktur machen. Dabei schneidet der Landkreis Calw landesweit am besten ab.