Calw Erfolgreiche Premiere für neue Gruppe

Mit ihrem Kurs will sie aber keineswegs nur an Frauen ansprechen. "Auch ein Mann hat sich bei der Premiere erkundigt, aber noch nicht aktiv teilgenommen", erzählt Kurpiel lächelnd.

Stoffwechsel anregen

"Die Stunde soll vermitteln, wie die Körpermitte gekräftigt, der Rücken stabilisiert und der Stoffwechsel angeregt werden kann", erklärt die Übungsleiterin, deren Ziele mehr Beweglichkeit, Stabilität, Dehnfähigkeit, Koordination und Entspannung durch Training der myofaszialen Strukturen sind – und das sowohl für Frauen als auch für Männer.

Interessenten können jeden Donnerstag einfach in der Schulturnhalle vorbei schauen und schnuppern oder sich bei Rückfragen vorab mit Roswitha Kurpiel in Verbindung setzen – das Angebot richtet sich dabei sowohl an Neulinge als auch an Teilnehmerinnen ihrer bestehenden Gruppen. Kontakt: Roswitha Kurpiel, Telefon 07051/5 82 88.