Calw Erfolgreiche Bilanz

Die Kinder wurden auf der Freizeit von den beiden Figuren Pfarrer Schmitt und Jessica begleitet. Die zwei beschäftigten sich jeden Tag mit Geschichten von Jesus rund um die Passions- und Osterzeit.

Viele Höhepunkte

Auf dem Programm standen viele tolle Dinge. Höhepunkte waren das Baden im See und der Tagesausflug, verbunden mit dem Mister-X-Spiel in Dinkelsbühl, Geländespiel und ein verdrehter Tag. Die Teilnehmer konnten an fünf verschiedenen Workshops teilnehmen. Es wurde beispielsweise Seife gemacht, ein Vesperbrett gesägt und gestaltet oder eine Kerze verziert. "Wir hatten in unserem neuen Freizeitort gute Rahmenbedingungen für unsere Freizeit. Tolle Tage und schöne Erinnerungen liegen hinter uns", freute sich der Jugendreferent Markus Buck.