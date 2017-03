Calw Erasmus fördert Zusammenarbeit

Calw. Dazu machten sie sich auf auf eine Reise nach Spanien, um ein für sie fremdes Land, dessen Menschen, Traditionen und Bräuche kennenzulernen, aber auch, um ihr Wissen im Bereich Marketing zu erweitern.

Noch viel wichtiger

Die Europäische Union fördert durch Erasmus+ die Zusammenarbeit junger Menschen über Ländergrenzen hinweg. Gemeinsam erarbeiten sich Schüler aktuelle Themen aus der Wirtschaft. Doch was noch weit wichtiger ist und besonders zur Völkerverständigung beiträgt, sind der Abbau von Vorurteilen und die Vertiefung des Wissens über die unterschiedlichen Menschen sowie deren Kulturen in den europäischen Ländern. Dieses Mal ging es nun nach Manresa in Katalonien, etwa eine Stunde westlich von Barcelona. Durch verschiedene Workshops und Firmenbesichtigungen lernten Schüler aus Griechenland, Spanien, Polen, der Slowakei und Deutschland gemeinsam mehr über Webdesign, Marketingstrategien und die Vermarktung von unterschiedlichsten neuartigen Produkten. Diese waren beim ersten Treffen im Januar 2016 in Deutschland als Marktlücke ausgemacht und durch einen Business Plan tief greifender geplant worden.