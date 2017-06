Calw Er rettete Juden und Kranke vor den Nazis

"Mit Weitblick, Mut und Organisationstalent hat Gugeler das ehemalige Kinderheim durch den Ersten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und das ›Dritte Reich‹ geführt", unterstreicht der Stammheimer Autor Reinhold Schäffer in seinem Buch über den verdienten Stammheimer.

Schäffer sammelte Unterlagen, forschte in Archiven und sprach mit Zeitzeugen. Der Sonderschulpädagoge und Gründungsmitglied der Calwer Lebenshilfe hat ein lesenswertes Buch geschrieben, das in interessanter Weise in Wort und Bild das Leben des Heimleiters nachzeichnet und seine herausragende Lebensleistung würdigt.

Schon mit dem Buchtitel "Wirket, so lange es Tag ist", zeigt Schäffer die tief religiöse Prägung Gugelers auf. Dieser wurde im Jahr 1882 geboren und ist in Stuttgart-Obertürkheim als Sohn einer Weingärtnerfamilie aufgewachsen. Später besuchte er das Lehrerseminar einer Kinderrettungsanstalt. Hier entdeckte der junge Gugeler seine Liebe zu den Heimkindern. "Er war betroffen von ihren Schicksalen und bemühte sich ihre Eigenarten zu verstehen und ihnen gerecht zu werden", sagt Schäffer.

1907 kam der junge Lehrer nach Stammheim. Als sein Vorgänger Bernhard Rümelin aus gesundheitlichen Gründen die Heimleitung niederlegte, wurde der erst 26-jährige Gugeler sein Nachfolger. Kurz darauf heiratete er und so gab es dann auch eine "Hausmutter" im Kinderheim. In den folgenden Jahren zeigte sich, dass Gugelers zweiter Leitspruch "Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden", von ihm auch stets praktiziert wurde.

Auch kirchlich aktiv

Der langjährige Heimleiter musste nämlich immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Er musste außerdem die wichtige Feldarbeit organisieren, um die weitgehende Eigenversorgung seiner Zöglinge sicherzustellen. Baumaßnahmen wurden notwendig und weiteres Personal musste gefunden und eingestellt werden. Und schließlich fand der agile Hausvater auch noch Zeit für seine fünf Kinder. Er engagierte sich auch als Kirchengemeinderat und Chorleiter und nahm so am kirchlichen Leben in Stammheim teil.

Mit Sorge sah der "Hausvadder" wie viele seiner ehemaligen Zöglinge nach dem Ersten Weltkrieg arbeitslos wurden. "Die müsset schaffa, no kommet se net auf dumme Gedanke", soll Gugeler einmal gesagt haben. Er nahm deshalb viele ehemalige Zöglinge wieder auf und beschäftigte sie in der Landwirtschaft und in den Werkstätten der Anstalt. Unvergessen bleibt Gugelers engagierter Einsatz bei der Entstehung des Stammheimer Freibads. Hier konnte er Arbeit anbieten, denn die Erdarbeiten wurden damals noch von Hand ausgeführt. Doch auch bei diesem Projekt galt es, vielerlei Schwierigkeiten zu überwinden.

"Wie konnte ein christlicher Hausvater der Unsittlichkeit dermaßen Vorschub leisten, indem er zulässt, dass Männlein und Weiblein gemeinsam baden?", fragten sich viele. Gugeler beruhigte die Kritiker mit dem Hinweis auf "gewissenhafte und zuverlässige Aufsicht" beim Bade- betrieb.

Bürgermeister geworden

Mehrere Zeitzeugen berichten davon, dass Gugeler jüdische Kinder aufgenommen und sie getarnt unter falschem Namen durch die Nazi-Zeit gebracht habe. Wenn wieder einmal ein Fahrzeug zum Abtransport in die Vernichtungsanstalt Grafeneck erschien, trickste er gekonnt und führte die Häscher immer wieder hinters Licht. Da der Heimleiter "nicht braun angestrichen war", wurde er unmittelbar nach dem Krieg von der französischen Besatzungsmacht in Stammheim als Bürgermeister eingesetzt. Unermüdlich kümmerte er sich in dieser Funktion um den Wiederaufbau Stammheims. 1949 ging der tatkräftige Mann in den Ruhestand, blieb jedoch mit "seiner Anstalt" auch weiterhin eng verbunden. Gugeler starb 1954 und wurde auf dem Stammheimer Friedhof beigesetzt.