Calw Er führte Jonglieren ein, um Sprachfähigkeit zu fördern

Und so flogen bei der Verabschiedung von Giese nach 39 Jahren im Schuldienst die Bälle im Bruningsaal nicht nur verbal hin und her. Helmut Carstens, Direktor des Sprachheilzentrums, der zum Schuljahresende ebenfalls in den Ruhestand geht, hatte symbolisch einen ganzen Korb bunter Jonglierbälle für Reinhard Giese dabei, die er ihm für alle Stationen seines beruflichen Wirkens zuwarf.

Zunächst studierte Reinhard Giese an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach mit dem Hauptfach Sport bis 1979 auf das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Nach der ersten beruflichen Station an einer Grundschule kam er bereits 1981 an das Sprachheilzentrum (SHZ) in Stammheim. Von 1983 bis 1985 unterbrach er diese Tätigkeit, um ein Zusatzstudium in Sonderpädagogik zu absolvieren. Einer der Schwerpunkte lag im Bereich Sport mit sprach- und lernbehinderten Schülern. Zurück am SHZ arbeitete Giese als Klassenlehrer an der Sprachheilschule und wurde 1997 zu deren Leiter berufen.

Vielen geholfen