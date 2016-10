Calw Er bleibt im Vorwärtsgang

Diese Entwicklung soll nach Rieggers Meinung im kommenden Jahr so weitergehen, ganz nach seinem Motto: "Den Landkreis leidenschaftlich voranbringen und anpacken, statt nörgeln etwas zu unterlassen." So soll 2017 der Zweckverband Hesse-Bahn seine Arbeit aufnehmen, zudem sollen im kommenden Jahr die Umbauarbeiten am Krankenhaus in Nagold beginnen. Und auch beim Klinikneubau in Calw werde sich Entscheidendes tun, kündigte der Kreischef im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Neben dem eigentlichen Krankenhaus werden für den Gesundheitscampus drei weitere Gebäude entstehen: eine 30-Betten-Klinik für das Zentrum für Psychiatrie samt Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das lokale Gesundheitszentrum sowie ein nephrologisches Zentrum mit 25 Dialyseplätzen.

Neben dem touristischen Höhepunkt mit der Gartenschau in Bad Herrenalb werde ein weiteres beherrschendes Thema die Digitalisierung des Landkreises sein. Da sei man in den Planungen schon weit und könne zeitnah mit der Umsetzung beginnen. Nach gut einem Jahr Bauzeit werde man dann die stolze Strecke von 200 Kilometern Glasfasernetz im Kreis haben, kündigte Riegger an. Beim großen Problem der Flüchtlinge könne man indes aus dem Krisenmodus in den Normalmodus zurückschalten, verkündete der Landrat.

Um auf all diesen Feldern wirklich erfolgreich zu sein, mahnte er Politik und Bürger zum Zusammenhalt. "Wir müssen mutig sein und im Landkreis gemeinsam an einem Strang ziehen", sagte Riegger in Calw.

All das kann man – im Vergleich zum Vorjahr – in finanzpolitisch ruhigeren Zeiten angehen. Hesse-Bahn, Digitalisierung und Klinikausbau werden den Kreishaushalt nicht belasten. Diese Dinge werden über einen Zweckverband oder das Konstrukt eines Eigenbetriebs abgewickelt.

Land will Kreisen in die Kassen greifen

Innerhalb des 184-Millionen-Haushalts 2017 gibt es trotzdem Abschnitte, die Riegger nicht wirklich gefallen: etwa die sehr hohen Sozialleistungen in Höhe von mehr als 83 Millionen Euro – "und das in Zeiten von Vollbeschäftigung und boomender Wirtschaft". Auch die Höhe der Investitionen – 5,5 Millionen gehen vor allem in Schulen und Straßenbau – lösen bei Riegger keine Begeisterungsstürme aus. Aber wenigstens soll die Verschuldung des Kreises konstant bleiben – bei rund 30 Millionen Euro. Erreichen will Riegger das mit einer Kreisumlage von 30,5 Punkten. Vor einem Jahr hatte er angesichts der Flüchtlingskrise noch 32,6 Punkte vorgeschlagen.

Trotz aller Zuversicht gibt es auch in diesem Haushalt Risiken. So ist es nicht kalkulierbar, wie es in Sachen Flüchtlinge weitergeht. Als ein Problem nannte Riegger da die des möglichen Familiennachzugs. Zudem will das Land den Kreisen tüchtig in die Kasse greifen. 300 Millionen Euro an Zuweisungen an die Kreise will das Land einfach einbehalten. Für Riegger ein Unding: "Das Land saniert seinen Haushalt auf Kosten der Kreise. Das ist nicht in Ordnung", stellte der Calwer Kreischef im Kreistag klar.