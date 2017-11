Calw Engagement für sozial Schwächere

Calw/Althengstett. Diese fand in der Althengstetter Gaststätte Zum Trollinger statt. "Die Menschen, bei denen die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre nicht angekommen ist, werden mehr. Und deshalb nimmt die soziale Kluft, die Schere zwischen arm und reich in Deutschland, immer mehr zu", hob Vorsitzende Christel Steffek in einer engagierten Rede hervor. Auf der einen Seite stünden Exportüberschüsse, Rekordgewinne, Hochkonjunktur und Reichtum, auf der anderen Seite zunehmende Armut, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

Altersarmut bekämpfen

Steffek erinnerte daran, dass im Grundgesetz steht: "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat". Dem müsse die Regierung noch viel mehr gerecht werden. Die Vorsitzende forderte eine solidarische Gesellschaft. Das Rentenniveau müsse bei mindestens 50 Prozent stabilisiert und dessen Talfahrt gestoppt werden. "Wer in der Demokratie leise tritt, hat in der Regel verloren", unterstrich Steffek. Deshalb werde sich der VdK weiter konstruktiv und engagiert einmischen und dafür einsetzen, dass die Rente zum Leben reicht.